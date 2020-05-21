Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Москва, 21 мая. Ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что сейчас в больницы поступает все меньше тяжелобольных. Параллельно идет рост числа выздоровевших.

«Мы видим, что при 50 тысячах ПЦР- тестов в сутки выявляемость 2,5–3 тысячи», — сказал Собянин.

Московский регион пока занимает первые строчки в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявили, что в целом по стране ситуация начала улучшаться.

По словам члена РАН Александра Горелова, за последнюю неделю нет ни пика заболеваний, ни пика снижения. Специалисты называют такой показатель «выходом на плато». При соблюдении гражданами мер безопасности можно рассчитывать на снижение числа заболевших.

Эпидемиологи говорят, что на плато уровень заболеваемости можно находиться до трех недель. Далее ситуация становится более очевидной.

Российские власти установили дополнительные выплаты для медиков, которые работают с пациентами с COVID-19. Премьер Михаил Мишустин поручил профильным ведомства ежедневно проводить мониторинг перечислений врачам и медперсоналу установленных выплат.