Школьник в Подмосковье разбился насмерть, украв ключи от машины отца

Москва, 21 мая. Подросток разбился в Московской области на автомобиле отца, который взял без спроса, сообщил осведомленный источник.

Девятиклассник не имел водительских прав. Он дождался ночи, когда родители ушли спать, и нашел ключи от машины. ДТП произошло недалеко от деревни Ермолино.

Юный водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги. Машина перевернулась, 15-летний парень скончался от полученных травм.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось о гибели 15-летнего сына актрисы Юлии Дробот. Тело мальчика нашли под окнами многоэтажки, где живет его бабушка.