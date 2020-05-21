Калькулятор выплат медикам появился на портале госуслуг Подмосковья

Москва, 21 мая. Размер надбавок медикам за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, можно рассчитать онлайн.

Калькулятор учитывает президентскую доплату, федерального и регионального уровня. Получить информацию по доплатам можно на сайте госуслуг Московской области.

Расчеты идут, исходя из условий трудового договора, количества отработанных смен. Получить выписку можно через учетную запись ЕСИА, передает телеканал «360».

Московская область находится на втором месте по числу заболевших коронавирусом. В ВОЗ считают, что полностью снимать ограничения пока рано. Правительство региона принимает меры для поддержки местного бизнеса.

Выйти из-под ограничений хотят и кинотеатры. В Роспотребнадзор поступили соответствующие предложения от владельцев кинотеатров. Они считают, что зрителей можно рассаживать на расстоянии друг от друга, а билеты продавать бесконтактным способом.

Однако ведомство не спешит открывать кинотеатры. Компании переживают, что зрителям понадобится не менее 2-3 месяцев, чтобы убедиться в безопасности кинотеатров и ходить на сеансы.