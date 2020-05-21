Сын актрисы сериала «Счастливы вместе» погиб в 15 лет

Москва, 21 мая. Сын российской актрисы Юлии Дробот погиб на востоке Москвы, где живет его бабушка, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел в ночь на 21 мая, 15-летний Даня отдыхал вместе со своими двоюродным братом. В последнее время девятиклассник был нервозным.

Как пишет «Царьград», Даня сказал брату, что выйдет покурить на балкон. Но парень почему-то долго не возвращался.

Обеспокоенный брат решил проверить, все ли в порядке. Он увидел тело подростка лежащим под окнами. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых погиб парень.

У Юлии Дробот и ее супруга — режиссера Романа Дробота остался младший сын. Дробот часто снималась в детективных и романтических фильмах. Зрители запомнили ее по сериалу «Счастливы вместе».

Аналогичный случай произошел в Оренбурге, где с шестого этажа упал двухлетний мальчик. Следственные органы выясняют, как двое школьников разбились насмерть, выпав из окна в Москве.

Еще один трагический инцидент произошел в Петербурге, где восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го этажа.