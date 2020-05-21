Депздрав опроверг сообщения об изоляции москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Москва, 21 мая. Столичный департамент здравоохранения отреагировал на информацию в СМИ о том, что планируется изоляция горожан с иммунитетом к COVID-19.

Власти подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. В комментарии Мосгорздрава отмечается, что носителям иммуноглобулина G предписаний о самоизоляции не выдают.

Наличие антител в крови означает, что пациент был инфицирован и перенес болезнь в скрытой форме. По мнению врачей, есть риск, что в организме коронавирус все еще присутствует.

Инфекционист Алексей Мазус рассказал, что в борьбе с вирусом организм вырабатывает сначала иммуноглобулины М, а затем иммуноглобулины G (IgG). Он отметил, что таким пациентам рекомендовано ограничит контакты с другими людьми. Решение о самоизоляции зависит от самого пациента.

Российские ученые сообщили, что первые вакцины против вируса будут готовы не раньше осени. Из планируют использовать для медиков и людей из группы риска. Отечественные специалисты уже тестируют два препарата, которые на доклиническом этапе дали хорошие результаты.