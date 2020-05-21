Власти Москвы сообщили, что оказание помощи онкобольным ведется в полном объеме

Москва, 21 мая. Врачи по-прежнему оказывают помощь горожанам с онкологическими заболеваниями в полном объеме, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Собеседник агентства из департамента подчеркнул, что информация СМИ о снижении помощи онкобольным не соответствует действительности. Стационары, где находятся такие пациенты, продолжают работать, пишет «Вечерняя Москва».

Ситуация с коронавирусом не отразилась на данном виде медицинской помощи. Некоторым пациентам онкоцентров делают гормонотерапию на дому, отмечает РИАМО.

В Москве также проводят лучевую терапию и хирургические операции, добавили в пресс-службе ведомства.

Эксперты ВОЗ считают, что невозможно предугадать сценарии развития эпидемии в России. В организации напоминают, что в каждой стране кривые заболеваемости отличаются.

Специалисты не исключают проявления вируса волнами на низком уровне. Возможны сезонные всплески болезни, однако это только предположение. В ВОЗ уверены, что до появления вакцины вирус останется в популяции.