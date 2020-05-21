Более 2900 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Москва, 21 мая. Коронавирус подтвердился у 2913 человек в Москве за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе.

С начала эпидемии в столице зафиксировали 155 219 заболевших. Москва находится на первом месте среди регионов с наибольшим числом инфицированных. За ней с большим отрывом идет Московская область, в тройку также входит Петербург.

Врачи напоминают, что выявить наличие COVID-19 может только сертифицированный тест. Такие исследования в стране проводят более чем в 650 лабораториях, пишет РИАМО.

Эксперты пока не пришли к общему мнению, будет ли вторая волна эпидемии. По словам академика РАН Виктора Малеева, возможно, новой вспышки коронавируса удастся избежать.

Пока точно неясно, как поведет себя вирус, возможно, ситуация будет вялотекущей, без всплесков заболеваемости. Он подчеркнул, что в российской столице прослеживается положительная динамика, число выздоровевших растет.

Такая картина не лишает врачей оптимизма. Они уверены, что после выхода на рынок эффективной вакцины, россияне уже могут не бояться заболеть COVID-19.