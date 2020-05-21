Дождливая погода установится в Москве в четверг

Москва, 21 мая. Неприятную погоду прогнозируют синоптики в столичном регионе в четверг. Ожидается дождь и усиление ветра.

Воздух в Москве прогреется от 8 до 10 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся на пара градусов выше.

Такая погода обусловлена малоподвижным циклоном, атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. Ветер будет теплым, его порывы достигнут 10 метров в секунду.

Специалисты отмечают, что такая погода негативно отразится на метеозависимых горожанах. Им посоветовали пить травяной чай и принимать контрастный душ, пишет РИАМО.

Предстоящие два дня в Москве будут дождливыми и холодными, солнце появится из-за туч только в воскресенье. На следующей неделе ожидается относительно теплая погода, дни будут солнечными.

В некоторые дни не исключено похолодание и дожди со шквальным ветром. Майская погода оказалась нестабильной.