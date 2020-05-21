Повышенное пособие по безработице получают более 40 тысяч москвичей

Москва, 21 мая. Столичные власти выдают повышенное пособие по безработице более 40,5 тыс. москвичей, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Размер компенсации составляет 19,5 тыс. рублей. По словам чиновницы, правительство Москвы помогает своим жителям, которые потеряли работу во время эпидемии.

Документы можно оформить онлайн, на сайте центра занятости можно ознакомиться с доступными вакансиями. На учете стоят 128 тысяч безработных.

В столице постепенно возобновляют работу предприятия, которые не работали из-за коронавируса. Ограничения были сняты в середине мая.

Компании могут получить миллион рублей в виде субсидий на оплату ЖКХ, оплату процентов по кредитам. Данная программа призвана поддержать бизнес-сообщество.

С начала ввода карантинных мер не останавливали производство на 720 предприятиях, которые делали маски, защитные костюмы, санитайзеры, средства гигиены.