У московского метрополитена появился свой интернет-магазин

Москва, 21 мая. Столичная подземка открыла интернет-магазин сувениров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Власти Москвы считают, что нужно как можно больше сервисов сделать онлайн. Для многих сувениры метрополитена являются напоминанием о привычной жизни до эпидемии, сказал чиновник.

Заказать карты, брелоки, магниты, жетоны, ручки и карандаши с символикой метро можно на сайте shop.mosmetro.ru. В общем каталоге можно найти порядка 230 изделий.

Большинство сувениров можно использовать каждый день. Ликсутов пообещал, что первой сотне покупателей сделают подарок.

Как пишет ТАСС, сувенирная продукция появилась в метро в 2016 году. Она пользовалась большой популярностью у гостей российской столицы.