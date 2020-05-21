Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мокром снеге

Москва, 21 мая. Главное управление МЧС России по Москве предупредило гостей и жителей города о предстоящей непогоде. В течение четверга в столице и Подмосковье ожидается сильный дождь со снегом.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 23.00 20 мая 2020 года до конца суток 21 мая в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, жителям столицы посоветовали быть внимательными и осторожными.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что апрельская погода вернется на ближайшие три дня в Москву и другие регионы центральной части Европейской территории России. По словам специалиста, в ближайшие дни температура там будет ниже нормы на 6–7 градусов в связи с приходом холодных воздушных масс из приполярных районов, пишет газета «Известия».