В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

Москва, 21 мая. В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 1 794, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столичных больницах много пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. По его словам, смертность людей с коронавирусом в мае может резко возрасти и превысить апрельские значения. Градоначальник призвал городское правительство не забывать об этом факте при планировании дальнейших шагов, передавал RT. По его словам, Москва все еще остается на высокой стадии заболеваемости.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в каждой стране, которая была подвержена пандемии коронавирусной инфекции, возможна вторая волна заболеваемости. По ее словам, население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, и носить средства индивидуальной защиты.

По данным на 20 мая, в России COVID-19 выявлен у 308 705 пациентов, зафиксировано 2 972 летальных случая, выздоровели 85 392 пациента.