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В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

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В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

Москва, 21 мая. В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 1 794, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.  

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столичных больницах много пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. По его словам, смертность людей с коронавирусом в мае может резко возрасти и превысить апрельские значения. Градоначальник призвал городское правительство не забывать об этом факте при планировании дальнейших шагов, передавал RT. По его словам, Москва все еще остается на высокой стадии заболеваемости.

В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в каждой стране, которая была подвержена пандемии коронавирусной инфекции, возможна вторая волна заболеваемости. По ее словам, население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, и носить средства индивидуальной защиты. 

По данным на 20 мая, в России COVID-19 выявлен у 308 705 пациентов, зафиксировано 2 972 летальных случая, выздоровели 85 392 пациента.

В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

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