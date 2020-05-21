Собянин предупредил о резком росте смертности больных COVID-19

Москва, 21 мая. Смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Собянин сообщил, что медики борются за жизнь каждого тяжелобольного пациента, которые проводят в стационарах по две-три недели.

«И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку, во-первых, на систему здравоохранения. С другой стороны, он генерирует высокую смертность, которая, мы видим, в мае будет значительно больше, чем в апреле», — цитирует градоначальника RT.

Собянин призвал не забывать об этом факте при планировании дальнейших шагов. По его словам, Москва все еще остается на высокой стадии заболеваемости.

Согласно последним данным, в Москве в общей сложности выявлено 152 306 случаев заражения коронавирусом, активных случаев (болеют в настоящее время) — 113 644, выздоровели — 36 936 человек, скончались — 1726.

С 12 мая был введен масочный режим. Кроме того, в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без веской причины. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку или магазин.

Ранее Собянин сообщил, что любой москвич сможет через две-три недели записаться на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, передавал «Царьград». По его словам, метод тестирования сможет выявить три категории пациентов — бессимптомных носителей, тех, у кого болезнь протекает в легкой и средней по тяжести форме, а также тех, кто переболел опасной инфекцией. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.