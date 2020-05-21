Спорткар снес несколько машин на стоянке в Москве

Москва, 21 мая. На улице Героев Памфиловцев в Москве дорогостоящий спортивный автомобиль Mercedes AMG GT R на полной скорости врезался в припаркованные машины. О произошедшем ДТП рассказали очевидцы аварии.

Удар также пришелся на автомобиль «Жигули», стоявший на парковке. Как поясняют местные жители, столкновение было настолько сильным, что хозяйка российского автомобиля услышала звук из окна своего дома. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, по пути виновник аварии задержали еще три автомобиля. В результате аварии пострадавших нет, движение не ограничивалось. Все участники аварии находятся на месте ДТП.

Напомним, ранее смертельная авария с участием двух легковых автомобилей и фуры произошла в Подмосковье. Согласно данным правоохранительных органов, случилось попутное столкновение КамАЗ, Dodge и Toyota. Отмечается, что в результате аварии погибли три человека.