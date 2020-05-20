Подачу тепла в дома и на соцобъекты возобновили из-за холодов в Подмосковье

Москва, 20 мая. Власти приняли решение возобновить подачу тепла в квартиры и на социальные объекты в Подмосковье. Такое решение было принято губернатором региона Андреем Воробьевым из-за холодных погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

В сообщении отмечается, что принятие соответствующего решения было основано на неблагоприятных прогнозах синоптиков, которые спрогнозировали ухудшение метеоусловий с 13 мая. По их словам, в регион придет резкое и длительное похолодание, передает РИАМО.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», — заявил министр энергетики региона Александр Самарин.

Отмечается, что в ряде городских округов уже началась подача теплоносителя на отдельные дома и социальные объекты, в том числе детские сады и медучреждения. В скором времени тепло придет во все дома и квартиры области. Подчеркивается, что для полномасштабного запуска системы котельным потребуется некоторое время.

Теплоснабжение в Подмосковье будет прекращено с наступлением тепла.