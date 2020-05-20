Появились кадры с места стрельбы на юго-востоке Москвы

Москва, 20 мая. Кадры с места стрельбы на юго-востоке Москвы опубликовали в Сети. Потасовка, в которой пострадали три человека, произошла вечером 20 мая.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что в потасовке участвовали около 10 человек. Небольшая группка людей пыталась разнять дерущихся, еще несколько человек просто наблюдали за происходящим. Видно, что конфликт разгорелся посреди проезжей части и в какой-то момент дебоширы едва не угодили под колеса проезжающего автомобиля, передает телеканал «360».

В начале конфликта отношения выяснялись при помощи грубой физической силы, однако затем один из участников достал пистолет и открыл огонь по своим оппонентам. В пресс-службе МВД сообщили, что оружие, предположительно, было травматическим. Стрелок успел ранить троих человек, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В данный момент правоохранители устанавливают подробные причины и обстоятельства случившегося.