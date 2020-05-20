Сильнейшие ливни обрушились на Москву в среду вечером

Москва, 20 мая. Сильнейший ливень обрушился в среду вечером на Москву. Ранее синоптики предупреждали жителей столицы, что погода во второй половине дня может сильно испортиться.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что существенное ухудшение метеоусловий произойдет в столице во второй половине дня 20 мая. Местам в городе пройдут сильные дожди.

Данные «Яндекс.Погоды» говорят о том, что в некоторых районах Москвы идут ливни, местами с мокрым снегом. В настоящее время осадки преимущественно выпадают на севере, северо-востоке, востоке и юге города.

Метеорологи также предупредили москвичей о том, что 21 мая может стать самым холодным днем месяца. На территории столицы может выпасть снег. Подчеркивается, что такие обильные осадки случаются в этот день «лишь однажды в четверть века».