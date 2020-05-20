Несколько человек пострадали во время конфликта со стрельбой в Москве

Москва, 20 мая. Конфликт закончился стрельбой на Южнопортовой улице в Москве. В результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Сообщение о конфликте на Южнопортовой улице поступило в правоохранительные органы в 17.04. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. По указанному адресу были обнаружены трое пострадавших. Полицейские установили, что неизвестный мужчина в ходе потасовки произвел по своим оппонентам несколько выстрелов из оружия, предположительно травматического, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время пострадавшим оказывают помощь медики, а правоохранители разыскивают стрелка.