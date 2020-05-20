Два револьвера и свыше сотни боеприпасов изъяли у жителя Подмосковья

Москва, 20 мая. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и 120 патронов различного калибра у местного жителя в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские провели обыск в доме злоумышленника и обнаружили там предметы, напоминающие два револьвера системы «Наган», а также 120 патронов различного калибра, передает РИАМО.

В правоохранительном ведомстве подчеркнули, что найденные боеприпасы относятся к категории пригодных для стрельбы, а остальные предметы предстоит изучить специалистам в рамках возбужденного уголовного дела по статье 222 УК РФ «Незаконные хранение оружия и боеприпасов».

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему может грозить лишение свободы на срок до восьми лет. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.