Собянин утвердил размер стипендий для проходящих бесплатное переобучение женщин с детьми

Москва, 20 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стипендию для проходящих бесплатное переобучение женщин с маленькими детьми. Размер выплаты составляет 12 130 рублей. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

«Размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 рублей в месяц», — говорится в документе.

Отметим, что речь идет о действующей с 2013 года городской программе обучения женщин, которые находятся в отпуске по уходу за маленьким ребенком. За все время ее участницами стали порядка десяти тысяч женщин.

Подчеркивается, что с 10 марта текущего года неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, могут бесплатно получить дополнительное образование или пройти переобучение. Образовательный процесс организован на базе специальных центров «Профессионал», «Моя карьера» и еще 20 учебных заведений.