Самый холодный день месяца с дождем и снегопадами наступит 21 мая в Москве

Москва, 20 мая. Метеорологи предупредили москвичей о том, что 21 мая может стать самым холодным днем месяца. На территории столицы может выпасть снег. Об этом рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

По словам синоптиков, днем температура воздуха в столице не будет превышать плюс 10 градусов, и это будет самый холодный день в текущем мае. Они отметили, что такой температурный режим больше соответствует первой декаде апреля. Подобные арктические вторжения 21 мая в столице за последние 72 года происходили в среднем не больше одного раза за 18 лет, передает телеканал «360».

Прогнозируется, что в течение дня может выпасть до 28 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега.

Синоптики предупредили, что снегопад в первую очередь грозит северным, северо-западным, северо-восточным и восточным районам Подмосковья. Однако специалисты не исключают, что осадки заденут и российскую столицу. Подчеркивается, что такие обильные осадки случаются в этот день «лишь однажды в четверть века».

Прогнозируется, что потепление придет в Москву и область уже на следующей неделе. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 25 градусов.