В Москве можно дистанционно обжаловать штраф за нарушение самоизоляции

Москва, 20 мая. У жителей Москвы появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции в онлайн-режиме. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, для удобства горожан специальный сервис был создан на странице правительственного сайта. Теперь москвичи могут быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны.

«В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», — заявил Данчиков.

Он подчеркнул, что на портале можно найти подробную инструкцию и описание всех действий, которые нужно предпринять, если, например, нарушение масочного режима зафиксировано во время передвижения на машине. Там представлен полный список документов, которые нужны для обжалования штрафа.

Данчиков рассказал, что в ближайшее время появятся шаблонные формы жалоб, где нужно будет просто ввести личные данные, поставить подпись и отправить.