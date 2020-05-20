В Москве 93% жителей надевают маски во время посещения магазинов

Москва, 20 мая. 93% жителей носят маски при посещении магазинов в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник напомнил, что ношение средств индивидуальной защиты является обязательным при посещении общественных мест и в транспорте. Горожанам также рекомендуют носить маски и перчатки на улице, но эта мера не является обязательной.

В сообщении говорится, что подавляющее большинство москвичей серьезно отнеслись к соблюдению мер безопасности. Утром 20 мая в столичной подземке было 100% пассажиров в масках и 93% в перчатках.

Напомним, что масочный режим был введен в столице с 12 мая. Кроме того, в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без веской причины. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку или магазин.