В Москве за сутки выявили еще 2699 случаев коронавируса

Москва, 20 мая. Врачи за сутки выявили еще 2699 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Москвы. С начала пандемии в городе были выявлены 152306 случаев опасной инфекции. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также новые случаи COVID-19 были отмечены в Московской области — 903 за истекшие 24 часа. Общее число инфицированных в регионе достигло 30091, передает РИАМО.

Отмечается, что с начала пандемии в Подмосковье опасная инфекция унесла жизни 285 человек, в том числе 14 за минувшие сутки.

Напомним, что в Москве и области с 12 мая действует обязательный масочный режим. Горожане должны носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест и в транспорте.

Всего за прошедшие сутки в РФ выявлено 8764 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Подчеркивается, что у 45,9% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. 9262 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

За все время в России выявлено 308705 случаев опасной инфекции, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 85392 человек.