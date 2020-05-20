В Москве после коронавируса выздоровели 5440 пациентов

Москва, 20 мая. Коронавирусную инфекцию за сутки побороли 5440 человек в Москве. Общее число поправившихся после опасной инфекции людей в столице достигло 36936. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек», — заявила заммэра.

Она также напомнила, что лечение пациентам с коронавирусом назначается в индивидуальном порядке. Лечащий врач назначает терапию в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Для подтверждения COVID-19 проводится молекулярно-генетический тест. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. После прохождения лечения всем пациентам назначают повторное исследование, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве до 31 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Жителям столицы разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости. Кроме того, с 12 мая введен масочный режим, ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте стало обязательным.

Ранее сообщалось, что в Приморье за сутки было выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 1446, передает «Дейта».