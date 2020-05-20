Плазму крови для лечения коронавируса сдали более 540 человек в Москве

Москва, 20 мая. Донорами плазмы в Москве стали уже более 540 переболевших коронавирусом человек. Успешно поборовшие опасную инфекцию люди продолжают сдавать свою кровь для помощи пациентам с COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

В сообщении отмечается, что переливание плазмы крови COVREC, которая содержит антитела к опасной коронавирусной инфекции, является одним из методов лечения пациентов с положительными результатами теста на коронавируса. Эксперты клинического комитета департамента здравоохранения Москвы считают, что подобный метод является наиболее перспективным. На данный момент медики провели переливание иммунной плазмы уже 340 пациентам.

«В первую очередь это касается больных, находящихся в критическом состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут узнать о том, как стать донором, позвонив на горячую линию. В колл-центре отметили, что количество желающих помочь растет. Пожертвовать плазму хотят около 1,5 тысячи человек. Более 600 записались на эту процедуру, передает телеканал «360».

Подчеркивается, что помочь инфицированным людям может только плазма с высоким содержанием антител к опасной инфекции. Речь о том, что донор крови должен сам окрепнуть после болезни. Сдать плазму может любой россиянин в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, а также имеющий отрицательные тесты на ВИЧ, гепатит B и C. За 600 миллилитров плазмы добровольцы получают пять тысяч рублей.