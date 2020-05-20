Москвичам пообещали до 15 градусов тепла и небольшой дождь в среду

Москва, 20 мая. Преимущественно облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками в виде дождя ожидается в Москве и области 20 мая. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

По словам синоптиков, днем столбики термометров в Москве будут фиксировать до плюс 15 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 4 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 17 градусов, ночью возможно похолодание до плюс 1 градуса.

Скорость северно-западного ветра местами будет достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пандемия коронавирусной инфекции и сопряженные с ней ограничительные меры не отразились на качестве прогнозов погоды, передает «Вечерняя Москва».