Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Москва, 19 мая. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не так проста, как может показаться на первый взгляд. Поэтому в настоящее время рано говорить о возобновлении работы парикмахерских и салонов красоты, поскольку в приорете находится система здравоохранения. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Отвечая на вопрос он пояснил, что сейчас важно действовать адекватно сложившейся угрозе.

«Нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими и родными. Постойте рядом с приемный отделением клиники любой, увидите десятки машин скорой, которые привозят людей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Мэр столицы подчеркнул, что ситуация действительно далеко от идеальной. Однако в ближайшее время жителям Москвы все таким можно ждать послаблений карантинных мер. Ограничительные меры первыми будут сняты с МФЦ, также предполагается, что к прежней работе вернутся больницы и поликлиники.

«Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — ответил на вопрос Сергей Собянин.

Напомним, также градоначальник рассказал, когда в городе разрешат прогулки. Как пояснил мэр, это произойдет лишь тогда, когда прирост количества новых случаев сократится до десятков человек, а статистика летальных исходов пойдет на спад, сообщает Infox.ru.