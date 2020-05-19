Оперштаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом

Москва, 19 мая. Еще 75 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве за сутки. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Согласно данным оперштаба, всего с начала эпидемии в Москве умерли 1726 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщает штаб.

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции необходимо соблюдать всем жителям Москвы независимо от возраста вплоть до 31 мая.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 319 тысяч человек.