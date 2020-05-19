«Аэроэкспресс» заменит автобусами часть поездов до «Шереметьево»

Москва, 19 мая. Рейсы «Аэроэкспресса» в сторону аэропорта Шереметьево отменят с 21 по 31 мая из-за закрытия переходов воздушной гавани между терминалами B и E. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресс».

Теперь добраться до воздушной гавани можно на специальных экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». В сообщении отмечается, что в указанный период будут курсировать только рейсы в 07.05, 16.05 с Белорусского вокзала, а также в 06.15, 08.15 и 17.15 из аэропорта Шереметьево, передает РИАМО.

Подчеркивается, что с 21 мая автобусы начнут ходить интенсивнее, отправка будет осуществляться каждые полчаса с 7.00 до 21.00 в сторону аэропорта и с 7.30 до 21.30 в обратном направлении.

Отмечается, что дорога до воздушной гавани на экспресс-автобусе займет 20 минут. Транспортные средства едут по платной трассе без остановок напрямую в аэропорт.