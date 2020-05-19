Собянин назвал условие, при котором разрешит москвичам прогулки

Москва, 19 мая. Прогулки в Москве будут разрешены после того, когда число заболеваний и смертности от коронавируса начнет снижаться, а ежедневный прирост случаев COVID-19 перестанет исчисляться сотнями, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Москва все еще находится в серьезной зоне риска, поэтому прогулки станут возможны тогда, когда количество смертей от коронавируса будет снижаться, в больницах станет меньше тяжелобольных пациентов, а также, когда каждый день врачи перестанут выявлять тысячи новых заболевших.

«Говорить, что мы победили коронавирус, безответственно. В больницах Москвы около 18 тысяч тяжелобольных COVID-19. Снимать ограничения надо осторожно», — подчеркнул Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

При этом он обратил внимание, что половина москвичей и так передвигается по городу более-менее свободно, и это нельзя назвать жестким карантином, который был введен, например, в Китае.

«Это такой лайт, это карантином назвать невозможно», — считает Собянин.

Глава Москвы добавил, что, к счастью, пессимистичные прогнозы о том, что система здравоохранения не справится с потоком госпитализаций, не сбылись.