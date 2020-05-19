Собянин анонсировал открытие МФЦ в Москве

Москва, 19 мая. Власти с 25 мая могут открыть многофункциональные центры в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Очевидно, что мы на этой неделе примем решение и с понедельника откроем многофункциональные центры», — заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что жители столицы по-прежнему находятся в серьезной зоне риска из-за пандемии коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что необходимо обучить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами, потому что именно эта категория людей больше других нуждается в открытых МФЦ, но при этом входит в группу риска по коронавирусу.

Напомним, что за истекшие 24 часа в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Отмечается, что у 43,1% пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. За сутки инфекция унесла 115 жизней, 5921 человек успешно поборол заболевание и был выписан.