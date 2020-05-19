Москве удалось избежать самого страшного сценария эпидемии коронавируса

Москва, 19 мая. Москва избежала самого страшного сценария эпидемии опасной коронавирусной инфекции. Однако ситуация с инфекцией в городе еще далека от идеальной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что столице РФ еще долго жить в нынешних ограничениях по коронавирусу. По его словам, Москва остается в серьезной зоне риска, поэтому он призвал горожан не пренебрегать ношением защитных масок и перчаток в общественных местах и в транспорте.

«В середине мая мы ждали пика по коронавирусу и думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся», — заявил градоначальник.

Он добавил, что прогноз по коронавирусу не сбылся благодаря москвичам, которые серьезно подошли к выполнению всех требований правительства и соблюдению мер безопасности.

Напомним, что в Москве и области с 12 мая действует масочный режим. Кроме того, в столице сохраняется режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без веской причины. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно выйти за продуктами или в аптеку. Также с 15 апреля для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо получать цифровой пропуск.