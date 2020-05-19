Подозреваемую в убийстве девятимесячного сына москвичку задержали

Москва, 19 мая. Полицейские спустя три дня отыскали и задержали 23-летнюю москвичку, которую подозревают в убийстве девятимесячного сына. Девушку обнаружили в подмосковном городе Луховицы. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Безжизненное тело малыша было найдено 16 мая в съемной квартире в Коломне. Девушка втайне от всех выписалась с девятимесячным ребенком из больницы, после чего привезла сына в чужую квартиру и задушила. Рядом с погибшим лежало письмо, в котором девушка объяснила свой мотив.

В своей записке подозреваемая утверждала, что не убивала сына, а спасала его от мучений. Она также утверждала, что ребенок был болен, однако никаких серьезных проблем со здоровьем у ребенка не было.

В данный момент подозреваемая задержана и дает показания. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что в ближайшее время девушка может пройти психиатрическую экспертизу, передает Kp.ru.