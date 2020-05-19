Москва, 19 мая. Столичный Главконтроль заявил о том, что оштрафованная накануне за нарушение режима самоизоляции инвалид первой группы Ирина Карабулатова получит уведомление об отмене штрафов в ближайшее время. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Данчиков пояснил, что все наложенные на Карабулатову штрафы были отменены. Полученное уведомления о повторном штрафе Данчиков назвал «технической историей».

«Об одном она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования. Уведомление об отмене штрафов она получит в ближайшее время», — заявил Данчиков.

Напомним, что Главконтроль в приоритетном порядке рассмотрел жалобу инвалида первой группы Ирины Карабулатовой, которая получила штраф за нарушение самоизоляции. В сообщении отмечалось, что специалисты изучили все обоснования и аннулировали штраф, так как москвичка не нарушала режим самоизоляции, передает агентство городских новостей «Москва».