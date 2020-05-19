В Москве продавец разбил бутылку о голову покупателя из-за кашля

Москва, 19 мая. Продавец в одном из столичных магазинов разбил бутылку о голову кашлявшего в его сторону посетителя. В данный момент с продавцом разбираются сотрудники правоохранительных органов.

По имеющейся информации, покупатель кашлянул на продавца во время выбора товара в магазине. Сотруднику заведения показалось, что мужчина сделал это намеренно, учитывая ситуацию с пандемий коронавируса. В результате между ними разгорелся конфликт, который привел к тому, что продавец схватил литровую бутылку и разбил ее о голову посетителя.

Пострадавшего госпитализировали в одно из медучреждений столицы. Медики диагностировали у него перелом. В данный момент правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося. Продавец находится под подпиской о невыезде.