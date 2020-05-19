В Москве отменили 133 штрафа за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске

Москва, 19 мая. Дорожная инспекция отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.

В сообщении отмечается, что штрафы были отменены для тех автовладельцев, которые случайно неточно ввели букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску.

«Если вы ошиблись, указывая номер автомобиля в цифровом пропуске, и вам пришел штраф, то это решение можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или «Автокод», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что не ставят перед собой цели оштрафовать как можно больше водителей. В данный момент число автомобилей без пропусков в столице не превышает 3%. Представители дорожной полиции понимают, что люди могут ошибиться и просят проверять наличие пропуска на автомобиль.

Также водителей просят скорректировать номер автомобиля в цифровом пропуске, чтобы не получить штраф.