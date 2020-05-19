В Москве ежедневно аннулируют около 3 тысяч пропусков для людей с COVID‑19 и ОРВИ

Москва, 19 мая. Руководство столицы ежедневно аннулирует порядка трех тысяч цифровых пропусков, оформленных людьми с коронавирусом или симптомами ОРВИ. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что имеющие симптомы ОРВИ или COVID-19 горожане должны понимать, что выходя на улицу, могут заразить сразу несколько человек.

«Поэтому контроль за соблюдением карантина ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции», — рассказал Лысенко.

Власти пресекают любые попытки граждан с коронавирусом или ОРВИ получить разрешительные бумаги для передвижения по городу. Также пропуска не выдают и тем, кто контактировал с такими горожанами, передает РИАМО.

Отмечается, что соблюдение режима всеобщей самоизоляции в городе контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, а также сервисом «Социальный мониторинг». Подобными приложениями пользуются все пациенты с подтвержденным диагнозом.