Медики выявили за сутки 3545 случаев коронавируса в Москве

Москва, 19 мая. Медики за прошедшие сутки выявили 3545 случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев опасной инфекции в городе достигло 149577. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что новые случаи опасной коронавирусной инфекции также были выявлены в Московской области — 898 за сутки. С начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 29188 случаев коронавируса, передает РИАМО.

Всего за истекшие 24 часа в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Отмечается, что у 43,1% пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. За сутки инфекция унесла 115 жизней, 5921 человек успешно поборол заболевание и был выписан.

С начала пандемии в РФ выявлен 299941 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 2837 смертей, выздоровели 76130 человек.