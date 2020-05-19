В Москве за сутки еще 2583 человека побороли коронавирус

Москва, 19 мая. Коронавирус за сутки успешно побороли еще 2583 пациента в Москве. Общее число выздоровевших горожан превысило 30 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496», — рассказала заммэра.

Ранее сообщалось, что 63 новых случая коронавирусной инфекции за сутки были выявлены в Приморье. Число инфицированных в крае достигло 1402. С начала пандемии инфекцию побороли 410 человек, в том числе 18 за минувшие сутки, передает «Дейта».