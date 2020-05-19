Более двух тысяч студентов-медиков присоединились к борьбе с COVID-19 в больницах Москвы

Москва, 19 мая. Более двух тысяч студентов-медиков трудоустроились в столичные больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что медики и остальной персонал больниц находятся на передовой в борьбе с опасной коронавирусной инфекцией.

«Молодые специалисты, студенты-медики не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам», — сообщила заммэра.

По ее словам, студенты медицинских вузов в рамках практической подготовки посещают инфекционные клиники столицы для оказания помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Каждый день в медучреждения поступает большое количество заявлений о приеме на работу, передает РИАМО.

Студенты получают достойную заработную плату и все полагающиеся надбавки за работу в условиях пандемии. Для молодых специалистов предусмотрены такие же условия работы и отдыха, что и для работающих врачей.

Студенты медицинских вузов работают в 20 главных столичных стационарах, в том числе НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, Морозовской ДГКБ, ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ №52, ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ 67 имени Ворохобова.