Москвичей предупредили о кратковременном дожде во вторник

Москва, 19 мая. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются в Москве и области 19 мая. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, столбики термометров будут фиксировать до плюс 15 градусов в столице и плюс 16 градусов в Московской области.

Скорость северо-западного ветра будет достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит порядка 745 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Отмечается, что в столичном регионе будет преобладать облачная погода с кратковременными прояснениями. Синоптики подчеркнули, что показатели температуры и атмосферного давления ожидаются значительно ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что на текущей неделе в центральной части РФ установится некомфортная погода: холодно, ветрено, дожди, а местами дождь со снегом, передает «Ридус».