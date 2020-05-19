Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло

Москва, 19 мая. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столицу придет 25-градусное тепло.

По словам метеоролога, дневная температура воздуха в Москве с наступлением июня поднимется до 20–25 градусов. Однако в ближайшее время в регионе сохранится прохладная погода.

«По прогнозам, мы продолжаем мерзнуть. Ближайшая неделя у нас холодная. По сути, мы «отброшены на месяц назад». За окном — климатические параметры апреля. Каждый день — короткие дожди. Мы будем оставаться в тыловой части циклона, а «тыл» — это всегда северная тяга ветров», — подчеркнул эксперт.

По словам Тишковца, изменится поток воздушных масс после 25 мая. К Москве должен выйти антициклон, который «переформатирует атмосферу на южную — юго-западную составляющую». Погода будет улучшаться медленно. Постепенно станет меньше осадков, прогреется воздух.

Ведущий специалист центра погоды отметил, что к норме погода вернется в последней декаде мая. В среднем температура воздуха станет подниматься днем до 20–25 градусов с наступлением лета.

Тишковец заверил, что погода летом окажется такой, какой она должна быть в теплое время года в средней полосе России: будет «ни холодно, ни жарко».

«В июне это 20–25 градусов тепла, дефицит осадков — около 20 процентов. На юго-западе, в Черноземье, в белорусских степях — засуха до 40–60 процентов», — цитирует синоптика «Вечерняя Москва».

Специалист заметил, что в июле ожидаются 21–26 градусов и ливневые дожди, а в августе — 19–24 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Сибири ожидается аномальное превышение нормальных температур на 16 градусов уже на этой неделе.