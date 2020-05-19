В Москве умерли более 1650 пациентов с коронавирусом

Москва, 19 мая. В Москве за сутки скончался 71 пациент с подтвержденным коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Общее число погибших достигло 1651 человека.

По данным оперштаба, за последние сутки в столице выявлено 3238 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту в Москве было диагностировано 146 062 случаев заражения коронавирусом. Более половины всех заболевших составляют люди младше 45 лет, включая детей.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — напомнили в пресс-службе оперштаба.

Напомним, что пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В России в лидерах по числу выявленных случаев заражения Москва, Подмосковье и Петербург.