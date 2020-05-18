Москва, 18 мая. Глава Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что уже на этой неделе начнется спад по заболеваемости коронавирусом. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в Подмосковье зафиксировано большое количество госпитализаций. Максимальное число отмечалось на прошлой неделе. Аналогичная ситуация, по его словам, и с выписками.

«Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад», — подчеркнул Воробьев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 316 тысяч человек. Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В России в лидерах по числу выявленных случаев заражения Москва, Подмосковье и Петербург.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.