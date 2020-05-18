Москвичке-инвалиду отменили ошибочно выписанный штраф за нарушение самоизоляции

Москва, 18 мая. Власти Москвы аннулируют штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», — рассказал Данчиков.

Жалоба Карабулатовой по поводу неправомочного штрафа за режим самоизоляции была рассмотрена Главконтролем столицы в приоритетном порядке.

Приложение «Социальный мониторинг» было запущено властями Москвы для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому. Его можно скачать из магазина Google Play или App Store. Оно позволяет москвичам оставаться в комфортных условиях и информировать об ответственном соблюдении карантина. Электронный мониторинг дает возможность определить местоположение горожан, чтобы не подвергать риску заражения других граждан. Пользователь должен привязать к приложению свой номер телефона, загрузить фотографию и поделиться геолокацией. Чтобы исключить возможность выхода на улицу без телефона, приложение в случайное время присылает пуш-уведомление с запросом селфи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 316 тысяч человек.