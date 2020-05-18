Главконтроль Москвы пообещал разобраться со штрафом прикованному к постели инвалиду

Москва, 18 мая. Столичные власти разберутся с выписанным прикованной к постели москвичке штрафом, заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

В СМИ появилась информации о штрафе за нарушение самоизоляции в отношении профессора РУДН Ирины Карабулатовой. Преподаватель имеет первую группу инвалидности и в течение года не встает с постели.

По словам Карабулатовой, у нее выявили симптомы ОРВИ. Контроль за пациентами, которые лечатся на дому, ведется через специальное приложение. Однако на ее телефон невозможно установить это приложение.

Данчиков пояснил, что специалисты Главконтроля проверяют все жалобы в индивидуальном порядке. Он попросил москвичей направлять свои заявки на сайт mos.ru.

Чиновник подчеркнул, что официальные заявки рассматриваются гораздо быстрее. Подать заявку можно в течение десяти дней, ее рассмотрят не позднее 24 часов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом будет более понятной к концу мая. В последние два дня наметилось снижение числа случаев COVID-19, однако расслабляться пока рано. Все карантинные меры были приняты, чтобы добиться стабильного снижения числа заболевших, резюмировала она.