Россияне предложили название для нового музея на Красной площади в Москве

Москва, 18 мая. Новый музей появится на Красной площади в Москве, сообщила глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Сотрудники музея организовали конкурс о названии для комплекса. Организаторы получили почти пятьсот заявок от участников. Самыми удачными назвали варианты «Красная палата», «Корпус Клейна», «Новая оружейная палата» и «Кремлевские музейные ряды».

Каждый участник обосновал выбор названия отсылкой к российской истории. Всем победителям подарят книгу об экспонатах, которые находятся в Кремле.

Строительство комплекса начнется в 2023 году, пишет издание РИАМО. На сайте kreml.ru объявлен конкурс для детей на создание собственного дизайна ордена ветеранам Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 75-летия Великой Победы. Работы принимаются до 31 мая.

18 мая во всем мире отмечают День музеев, праздник был организован в 1977 году. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией российские музеи закрыты. На рабочем месте находятся только сотрудники, которые отвечают за безопасность и сохранность экспонатов.