Мать задушила девятимесячного сына и ушла в лес в Подмосковье

Москва, 18 мая. Полицейские ищут в лесу подмосковного города Коломна 23-летнюю Татьяну Ф., которую подозревают в убийстве малолетнего сына.

Преступление произошло 16 мая в съемной квартире. Девушка втайне от всех выписалась с девятимесячным ребенком из больницы. Она привезла малыша в чужую квартиру и задушила.

Собственник нашел тело ребенка на диване. Рядом с погибшим лежало письмо Татьяны к мужу, в котором она объясняет свой мотив.

«Все как в страшном сне», — написала мать, текст письма приводит KP.Ru.

По ее словам, ребенка все время кололи иголками, а он истошно плакал. Она соврала врачам, сказав, что ребенок начал нормально кушать, поэтому их направили на домашнее лечение.

Татьяна поблагодарила мужа и своих родителей, что заботились о ней. Она обвинила себя в неудачах и заявила, что всех очень любит, включая ребенка.

Правоохранители обратились к медикам, которые занимались лечением мальчика. Оказалось, что угрозы жизни ребенка не было.

Эксперты по психологии, ознакомившись с письмом Татьяны, решили, что она планирует свести счеты с жизнью. Сейчас местонахождение девушки неизвестно.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Омской области убила свою малолетнюю дочь, запихав ей кусок хлеба в горло.