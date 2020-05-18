Известного бизнес-коуча задержали в Москве за езду в наркотическом угаре

Москва, 18 мая. Полиция в Москве возбудила уголовное дело по статье о незаконной покупке наркотиков в отношении бизнес-коуча Рената Мансурова.

Инцидент произошел в 2019 году на Кутузовском проспекте, когда сотрудники ГИБДД остановили Mercedes Мансурова. По словам правоохранителей, мужчина вел автомобиль зигзагообразно.

Сначала полицейские решили, что водителю стало плохо. Позднее выяснилось, что 34-летний ментор был под действием наркотических веществ, пишет KP.Ru.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт приема наркотиков Мансуровым. Правоохранители разыскивают преступника, продавшего бизнесмену опасное вещество.

Мансуров довольно известен Москве, он проводит тренинги по финансовой грамотности. В Instagram коуч называет себя венчурным инвестором, помогающим своим клиентам достигать целей.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области суд приговорил к условному сроку страдающего наркотической зависимостью местного жителя за покупку наркотиков в крупном размере.